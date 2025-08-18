Сегодня будет назван общий кандидат на пост мэра Тбилиси от партий «Гахария - За Грузию» и «Лело»

Сегодня будет представлен общий кандидат в мэры Тбилиси от партий «За Грузию» и «Лело». Об этом заявила член партии «За Грузию» Тамар Кекенадзе.



По её словам, окончательное соглашение по общему кандидату уже достигнуто. Как отметила Кекенадзе, кандидаты в мэры Тбилиси, так же как и всех 64 муниципалитетов, отличаются высокой степенью доверия.



«Как мы говорили нашим избирателям и гражданам Грузии в последние месяцы и недели, ещё раз подтверждаем, что согласно меморандуму, подписанному с партией «Лело», наша общая главная задача на муниципальных выборах — достичь соглашения по всем кандидатам: как на пост мэра, так и по мажоритарным кандидатам, как в Тбилиси, так и во всех 64 муниципалитетах.



Я уже могу подтвердить, что соглашение по кандидату на пост мэра Тбилиси достигнуто. Это был абсолютно рабочий, активный процесс — как между нашими двумя партиями, так и в формате активного сотрудничества и консультаций с жителями Тбилиси. Сегодня состоится презентация нашего общего согласованного кандидата в Тбилиси, а параллельно продолжается согласование кандидатов во всех 64 муниципалитетах — как мэров, так и мажоритариев. Постепенно мы представим их всех по одному. Кто будет согласованным кандидатом на пост мэра, станет известно вечером во время его презентации. Я могу сказать, что главным критерием как для кандидата в мэры Тбилиси, так и для кандидатов в мэры всех 64 муниципалитетов будет несколько факторов — в первую очередь, это высокое доверие и профессионализм», — заявила Кекенадзе.





