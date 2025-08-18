Каладзе: Европейские политики — «не настоящие друзья», их добрые слова — ложь

Генсек «Грузинской мечты» Каха Каладзе считает, что доброжелательные заявления со стороны западных политиков в отношении Грузии и грузинского народа — это «большая ложь», в которую не стоит верить, поскольку эти слова — попытка наказания грузинский народ.



Так кандидат в мэры Тбилиси прокомментировал вопрос возможного приостановления либерализации визового режима между ЕС и Грузией.



Каладзе также заявил, что в Украине происходит «тотальная катастрофа», и поэтому прагматичная политика, которую проводит «Грузинская мечта», должна продолжаться.



Политик отметил, что непонятно, какое отношение имеет требование Брюсселя отменить закон «О семейных ценностях» (анти-ЛГБТ-закон) и «закон об иноагентах» (ныне — FARA).



«Абсолютно непонятно, какое отношение эти два закона имеют к либерализации визового режима. Объяснений нет. Это просто попытка наказать грузинский народ. Вы не думаете, что у них есть какие-то хорошие интересы в связи с Грузией. Заявления, которые мы слышим, абсолютно лживы — то, что они без ума от Грузии и заботятся о грузинском народе. Не верьте этому, друзья. Это очень большая ложь, вранье.



Если бы они действительно были настоящими друзьями, то они бы не призывали нас присоединиться к санкциям (против России — ред.), они бы не принимали резолюций, и в кабинетах премьер-министра и председателя партии не было бы шантажа с целью открытия второго фронта.



У них свои интересы, и это тоже понятно. Это политика, это большие страны, у них свои интересы, но у нас ведь есть мозги, ум?!», — заявил Каладзе.



По словам мэра Тбилиси, Грузия не должна никому давать возможность использовать «маленькую страну из-за интересов какой-то большой страны».



«Посмотрите на то, что происходит в Украине — это полная катастрофа, полное бедствие в Украине, поэтому прагматичная политика, которую проводит «Грузинская мечта», должна продолжаться», — заключил политик.



Источник: СОВА

