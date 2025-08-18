|
|
|
18 августа — день рождения национального героя Грузии Георгия Анцухелидзе
18.08.2025 14:18
Сегодня национальному герою Грузии Георгию Анцухелидзе исполнился бы 41 год. Военнослужащие 4-й пехотной бригады Вооружённых сил Грузии, представители Академии сержантов им. Георгия Анцухелидзе и члены семьи национального героя почтили его память на братском кладбище Мухатгверди.
Боевые товарищи возложили венок к его могиле.
Младший сержант Георгий Анцухелидзе, военнослужащий 41-го батальона 4-й пехотной бригады, героически погиб во время российско-грузинской войны в августе 2008 года.
Георгий Анцухелидзе награждён орденом Вахтанга Горгасали I степени, ведомственной медалью «За преданность Отечеству» и удостоен звания Национального героя Грузии.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна