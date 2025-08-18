Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
18 августа — день рождения национального героя Грузии Георгия Анцухелидзе


18.08.2025   14:18


Сегодня национальному герою Грузии Георгию Анцухелидзе исполнился бы 41 год. Военнослужащие 4-й пехотной бригады Вооружённых сил Грузии, представители Академии сержантов им. Георгия Анцухелидзе и члены семьи национального героя почтили его память на братском кладбище Мухатгверди.

Боевые товарищи возложили венок к его могиле.

Младший сержант Георгий Анцухелидзе, военнослужащий 41-го батальона 4-й пехотной бригады, героически погиб во время российско-грузинской войны в августе 2008 года.

Георгий Анцухелидзе награждён орденом Вахтанга Горгасали I степени, ведомственной медалью «За преданность Отечеству» и удостоен звания Национального героя Грузии.


