18 августа — день рождения национального героя Грузии Георгия Анцухелидзе

Сегодня национальному герою Грузии Георгию Анцухелидзе исполнился бы 41 год. Военнослужащие 4-й пехотной бригады Вооружённых сил Грузии, представители Академии сержантов им. Георгия Анцухелидзе и члены семьи национального героя почтили его память на братском кладбище Мухатгверди.



Боевые товарищи возложили венок к его могиле.



Младший сержант Георгий Анцухелидзе, военнослужащий 41-го батальона 4-й пехотной бригады, героически погиб во время российско-грузинской войны в августе 2008 года.



Георгий Анцухелидзе награждён орденом Вахтанга Горгасали I степени, ведомственной медалью «За преданность Отечеству» и удостоен звания Национального героя Грузии.





