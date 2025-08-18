Макрон: Украина может признать потерю территорий в рамках режима прекращения огня, это не противоречит международному праву

«В рамках перемирия Украина может признать утрату территорий, и это не противоречит международному законодательству», — заявил президент Франции Эммануэль Макрон перед отъездом в Вашингтон, где он вместе с другими европейскими лидерами и президентом Украины встретится с Дональдом Трампом.



«Страна вполне может в рамках перемирия, прекращения огня или мирного соглашения признать территории, которые она утратила, территории, которые заморожены. Это не означает признания того, что на них распространяется чужой суверенитет, но это признание того, что она потеряла эти территории с военной точки зрения. Это не противоречит международному законодательству, однако это очень серьёзная уступка. И, как я уже сказал, это не мне решать. Но после трёх с половиной лет такого конфликта, с учётом стольких человеческих жертв, ни одна страна не может принять потерю территорий, даже если это де-факто так, если у неё не будет гарантий того, что оставшиеся территории будут защищены», — заявил Эммануэль Макрон.





