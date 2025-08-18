ФСБ России снова заявило о попытке подрыва Крымского моста и упомянуло Грузию

18.08.2025 14:55





Федеральная служба безопасности (ФСБ) России объявила о предотвращении «очередной попытки спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности».



При этом, по утверждению ведомства, взрывное устройство находилось в автомобиле Chevrolet Volt, который прибыл в Россию из Украины транзитом через Грузию – через пункт пропуска «Верхний Ларс».



Машину планировалось доставить в Краснодарский край на автовозе, управляемом частным перевозчиком. Впоследствии автомобиль должен был быть передан другому водителю, который не знал о наличии взрывчатки и, выехав на нём в Крым через Крымский мост, «стал бы невольным террористом-смертником», утверждает ФСБ.



Ведомство пишет, что взрывное устройство обезврежено, и задержаны лица, причастные к его транспортировке.



Тбилиси и Киев заявление ФСБ на данный момент не комментировали.



* О доставке взрывчатки через Грузию в Москве заявляли и после взрыва грузовика на Крымском мосту в октябре 2022 года. Тогда были арестованы пятеро граждан России и трое граждан Украины. Кроме того, обвинение в России было предъявлено гражданину Грузии Александру Инасаридзе и в 2024 году Россия объявила его в межгосударственный розыск. В правительстве Грузии тогда заявили, что страна не имеет никакого отношения к взрыву на Крымском мосту.



Новости-Грузия

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





