Мдинарадзе: У Евросоюза в отношении Грузии существуют двойные стандарты

18.08.2025 15:32





«У Евросоюза в отношении Грузии существуют двойные стандарты. На основе объективных критериев в подготовленном по заказу Еврокомиссии «Отчёте о хорошем правительстве 2025» наглядно видно то продвижение, которого добилась Грузия в условиях «Грузинской мечты», — заявил исполнительный секретарь партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе.



По его словам, по каждому индексу Грузия демонстрирует успехи.



«Сегодня мы хотим обратить внимание на вопрос особой важности. Как известно, Еврокомиссия, президент которой, госпожа Урсула фон дер Ляйен, отличается резкой и несправедливой критикой в адрес Грузии, в рамках «Отчёта о хорошем правительстве 2025“ опубликовала несколько важных индексов, в том числе: «Надёжность законодательства и политики», «Лидерство и дальновидность», «Сильные государственные институты» и «Привлекательная рыночная экономика». Опубликованный Еврокомиссией отчёт подготовлен Институтом управления Чендлера и основывается на исследованиях и данных ООН, Всемирного банка, МВФ, Всемирного экономического форума и других признанных международных структур и организаций, то есть на объективных критериях и фактических данных. Следует подчеркнуть, что по каждому из этих индексов Грузия имеет успехи и даже зафиксировала исторический прогресс по некоторым направлениям. Прежде всего давайте ознакомимся с данными исследования, а затем перейдём к политической оценке, которая не менее важна, если не более.



По индексу «Сильные институты» власть Грузии, по 100-балльной системе оценки, зафиксировала новый исторический максимум — 63% и заняла 34-е место в мире. Примечательно, что по институциональной силе Грузия опережает все страны-кандидаты в члены ЕС, а также 13 стран — членов ЕС и НАТО: Португалию, Хорватию, Грецию, Словакию, Венгрию, Албанию, Северную Македонию, Мальту, Кипр, Болгарию, Черногорию, Румынию и Турцию;



По индексу «Привлекательная рыночная экономика» Грузия зафиксировала новый исторический максимум — заняла 30-е место в мире и вошла в двадцатку лучших стран Европы. По 100-балльной системе страна получила 63,2%. В рейтинге Грузия опережает все страны-кандидаты на членство в ЕС, а также 16 государств — членов ЕС и НАТО: Португалию, Чехию, Кипр, Хорватию, Венгрию, Словению, Латвию, Грецию, Польшу, Словакию, Албанию, Северную Македонию, Болгарию, Черногорию, Румынию и Турцию;



По индексу «Лидерство и дальновидность» власть Грузии вошла в двадцатку лучших стран Европы. По 100-балльной системе страна получила 52%, заняла 32-е место в мире и 17-е место в Европе. По этому индексу Грузия опережает 19 государств — членов ЕС и НАТО: Исландию, Чехию, Латвию, Испанию, Венгрию, Португалию, Болгарию, Грецию, Мальту, Словению, Польшу, Северную Македонию, Словакию, Черногорию, Кипр, Хорватию, Румынию, Албанию и Турцию;



По индексу «Надёжность законодательства и политики» власть Грузии также вошла в двадцатку лучших в Европе. По 100-балльной системе страна получила 70%, заняла 26-е место в мире и 18-е место в Европе. По надёжности законодательства и политики Грузия опережает 18 государств — членов ЕС и НАТО: Италию, Латвию, Португалию, Испанию, Словению, Кипр, Словакию, Болгарию, Мальту, Грецию, Польшу, Румынию, Хорватию, Албанию, Венгрию, Северную Македонию, Черногорию и Турцию.



Конечно же, все понимают, что это — очень большое достижение. Достижение, которое принадлежит не только власти «Грузинской мечты», но и всей Грузии и грузинскому народу. Этот успех ещё более важен и ценен на фоне абсурдных обвинений и кризиса в евро-бюрократии, а также внутренних турбулентностей, мягко говоря, которые мы все хорошо помним.



Кроме того, результаты данного исследования чёрным по белому подтверждают то, о чём мы давно открыто говорим: к сожалению, в отношении Грузии у ЕС существуют двойные стандарты. С одной стороны, управляемая «Дип стэйт» европейская бюрократия, включая её местных представителей в Грузии, говорит о «регрессе демократии» и чуть ли не о крахе страны, делает всё для дискредитации правящей политической силы и остановки процесса евроинтеграции Грузии. С другой стороны, в подготовленном по заказу Еврокомиссии «Отчёте о хорошем управлении 2025» на основе твёрдых объективных критериев наглядно видно то продвижение, которого добилась Грузия при власти «Грузинской мечты». Проще говоря, всюду, где оценка прогресса Грузии проводится на основе реальных данных и анализа, наша страна оказывается в числе лидеров не только среди стран-кандидатов на членство в ЕС, но и опережает ряд государств — членов ЕС и НАТО.



Как только в дело вмешивается политическая составляющая, то есть управляемая «Дип стэйт» евробюрократия, начинаются разговоры о регрессе демократии в Грузии, что, конечно же, является полным абсурдом, и это подтверждает представленный мной сегодня отчёт, опубликованный по заказу Еврокомиссии. Обществу хорошо известно, как нам отказали в предоставлении статуса кандидата, а затем опубликовали оценочный отчёт, в котором по объективным критериям Грузия занимала лидирующие позиции и значительно опережала, например, получившие статус Молдову и Боснию. На пути к вступлению в ЕС нет никаких аргументов против того, чтобы рассматривать Грузию как самого надёжного партнёра, однако, как видно, это не входит в интересы «Дип стэйт» и евробюрократии.



Также следует подчеркнуть, что, несмотря на то, что Грузия добросовестно выполняет свои обязательства и прогрессирует по всем направлениям, «Дип стэйт» и евробюрократия фактически навязывают Грузии совсем другие требования и критерии — требования, которые вредят нашим государственным интересам, абсолютно неприемлемы и несовместимы с грузинской идентичностью. Ещё раз подчёркиваю: когда в Еврокомиссии проявляется несправедливый политический интерес, тогда они атакуют Грузию, подпитывая тем самым и свою местную агентуру. А там, где речь идёт об объективных данных и критериях, им приходится признавать, что Грузия — одна из ведущих стран в регионе, и её прогресс как в демократическом, так и в экономическом направлении впечатляет. И мы именно так, исходя из интересов Грузии и грузинского народа, будем действовать и в будущем», — заявил Мдинарадзе.





