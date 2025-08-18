Бокучава: Зеленского поддерживает свободный мир, который вместе с Украиной не допустит победы России

«Сегодняшняя встреча показывает, что Зеленский не одинок, его поддерживает свободный мир, который вместе с Украиной не допустит победы России. А с победой Украины победим и мы», — заявила председатель партии «Национальное движение» Тина Бокучава.



«На мой взгляд, самое главное в сегодняшней встрече — продемонстрировать, что Зеленский, Украина и украинский народ не одиноки. С Зеленским на встрече присутствуют генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Штрёмер, и всё это — доказательство того, что украинский народ не одинок в своей борьбе за свободу и что свободный мир поддерживает его. Именно поэтому они вместе с украинским народом не допустят, чтобы как того ожидает и желает Иванишвили, победила Россия, не победила свобода, не победила Украина. С победой Украины победим и мы, грузинский народ, который борется за те же ценности, за которые борется украинский народ», — заявила Тина Бокучава.





