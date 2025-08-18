«Может, что-то прошло через Грузию, а может и нет» – Мдинарадзе о заявлении ФСБ

Исполнительный секретарь «Грузинской мечты», лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе прокомментировал заявление ФСБ России о предотвращении теракта на Крымском мосту и о том, будто бомба была ввезена в Россию через территорию Грузии.



По словам Мдинарадзе, об этом он узнал от журналистов.



«В любом случае моя первая реакция такова – я ничего не исключаю. У каждой страны есть спецслужбы, в том числе и у России – государства, оккупировавшего до 20% нашей территории. У них свои интересы, и я не буду браться за их расшифровку», – сказал он.



Политик пояснил, что «у каждой страны – будь то оккупант, неоккупант, друг или тот, кого называют другом – есть собственные интересы. Подобные заявления следует рассматривать именно в этом контексте».



На уточняющий вопрос о нынешних интересах России Мдинарадзе ответил:



«У России есть интерес наносить ущерб различным странам, в том числе Грузии. Она стремится надолго закрепить оккупацию, воюет и удерживает под контролем значительную часть Украины. Какие у неё могут быть интересы? Дружеских – точно нет. Нужно исходить из её собственных целей».



«Может, действительно что-то прошло через Грузию, а может и нет – никто этого не знает, это предстоит установить. Правоохранительные органы сначала отреагируют, а потом сделают заявление», – добавил Мдинарадзе.



ФСБ России ранее сообщила о предотвращении «очередной попытки украинских спецслужб взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности». По данным ведомства, взрывчатка была заложена в автомобиле Chevrolet Volt, который прибыл в Россию из Украины транзитом через Грузию, через пункт «Верхний Ларс». Машину планировали доставить в Краснодарский край на автовозе, после чего передать другому водителю, не подозревавшему о взрывчатке; он, выехав в Крым, «стал бы невольным террористом-смертником». ФСБ заявила, что устройство было обезврежено, а все причастные – задержаны.



О доставке взрывчатки через Грузию в Москве заявляли и после взрыва грузовика на Крымском мосту в октябре 2022 года. Тогда были арестованы пятеро граждан России и трое граждан Украины. Кроме того, обвинение было предъявлено гражданину Грузии Александру Инасаридзе – в 2024 году Россия объявила его в межгосударственный розыск. Телеканал «Пирвели» сообщал, что грузовик, упомянутый в материалах российского расследования, принадлежал матери Инасаридзе, которая называла российскую версию «бредом». Представители правительства Грузии тогда заявили, что страна не имеет никакого отношения к взрыву на Крымском мосту.



Крымский (Керченский) мост был построен после аннексии Россией Крыма. Власти Украины неоднократно подчёркивали, что считают его сооружение незаконным, а после российского полномасштабного вторжения в 2022 году заявляли, что мост является законной военной целью. Одна из последних попыток его повреждения была предпринята в июне этого года, однако серьёзных разрушений он не получил. Ранее движение по мосту полностью или частично ограничивалось на продолжительное время.





