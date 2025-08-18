Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Мдинарадзе: Мы можем пригласить на выборы БДИПЧ/ОБСЕ, а можем и нет


18.08.2025   16:37


Исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе заявил, что мониторинговая миссия БДИПЧ/ОБСЕ «может быть приглашена, а может и нет».

По словам лидера парламентского большинства партии олигарха Иванишвили находятся «на позиции, когда «все равно» и нет проблем с тем, чтобы они были приглашены или не прибывали по своему решению вовсе.

Мдинарадзе указал, что и сама организация не выражала «большого желания» наблюдать за выборами в органы самоуправления 4 октября 2025 года.

«Невообразимо, чтобы у нас были какие-то проблемы с Миссией наблюдателей. Мы не планируем (взывать к организации — ред.), и нет времени, чтобы не планировать. Мы можем приглашать, а можем и не приглашать. Это зависит от нашего решения», — сказал Мдинарадзе.

Между тем мы напомним, что БДИПЧ/ОБСЕ ранее заявило, что не будет наблюдать за выборами в органы местного самоуправления 4 октября. В Бюро отметили, что не получали приглашения от правительства Грузии, однако подтверждали в июле, что ожидают его.

18 июня посольство Великобритании в Грузии обратилось к правительству с призывом пригласить миссию БДИПЧ/ОБСЕ для наблюдения за выборами в этом году. Позже грузинский премьер Ираклий Кобахидзе подтвердил, что власти не намерены приглашать миссию БДИПЧ/ОБСЕ заявив, что «приглашение БДИПЧ/ОБСЕ на местные выборы, как правило, не является практикой».

Он назвал приглашение БДИПЧ/ОБСЕ на местные выборы 2021 года «исключением». Однако, помимо местных выборов 2021 года, БДИПЧ/ОБСЕ также наблюдало за местными выборами в Грузии в 2006, 2010 и 2017 годах, за исключением выборов 2014 года.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна