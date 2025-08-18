Мдинарадзе: Мы можем пригласить на выборы БДИПЧ/ОБСЕ, а можем и нет

18.08.2025 16:37





Исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе заявил, что мониторинговая миссия БДИПЧ/ОБСЕ «может быть приглашена, а может и нет».



По словам лидера парламентского большинства партии олигарха Иванишвили находятся «на позиции, когда «все равно» и нет проблем с тем, чтобы они были приглашены или не прибывали по своему решению вовсе.



Мдинарадзе указал, что и сама организация не выражала «большого желания» наблюдать за выборами в органы самоуправления 4 октября 2025 года.



«Невообразимо, чтобы у нас были какие-то проблемы с Миссией наблюдателей. Мы не планируем (взывать к организации — ред.), и нет времени, чтобы не планировать. Мы можем приглашать, а можем и не приглашать. Это зависит от нашего решения», — сказал Мдинарадзе.



Между тем мы напомним, что БДИПЧ/ОБСЕ ранее заявило, что не будет наблюдать за выборами в органы местного самоуправления 4 октября. В Бюро отметили, что не получали приглашения от правительства Грузии, однако подтверждали в июле, что ожидают его.



18 июня посольство Великобритании в Грузии обратилось к правительству с призывом пригласить миссию БДИПЧ/ОБСЕ для наблюдения за выборами в этом году. Позже грузинский премьер Ираклий Кобахидзе подтвердил, что власти не намерены приглашать миссию БДИПЧ/ОБСЕ заявив, что «приглашение БДИПЧ/ОБСЕ на местные выборы, как правило, не является практикой».



Он назвал приглашение БДИПЧ/ОБСЕ на местные выборы 2021 года «исключением». Однако, помимо местных выборов 2021 года, БДИПЧ/ОБСЕ также наблюдало за местными выборами в Грузии в 2006, 2010 и 2017 годах, за исключением выборов 2014 года.





