Папуашвили: Мы должны знать, что иногда, когда говорят о ценности, имеют в виду не ценность, а цену


18.08.2025   17:48


Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона по поводу Украины.

По словам Папуашвили, иногда, когда говорят о ценности, имеют в виду не ценность, а цену.

«На этом баннере вверху — сегодняшнее заявление президента Франции Эммануэля Макрона, в котором он видит решение украинско-российской войны в сдаче Украиной своих территорий. Ниже — прощальный вечер французского посла, где посол позирует с гражданами Грузии, получающими финансируемое из-за рубежа финансирование, которые уже три года пытаются втянуть Грузию в украинско-российский конфликт. Мы должны знать, что иногда, когда нам говорят о ценности, имеют в виду не ценность, а цену», — написал Папуашвили.


