Встреча Трампа, Зеленского и лидеров ЕС завершилась

19.08.2025 01:17





Завершилась встреча президента США Дональда Трампа, президента Украины Владимира Зеленского и лидеров Европейского союза, передает «Суспiльне».



Встреча прошла в Вашингтоне в Белом доме через несколько дней после саммита на Аляске.



В США на переговоры прибыли президент Украины Владимир Зеленский, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Финляндии Александр Стубб, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.





