Стармер: Гарантии безопасности для Украины по образцу статьи 5 обсуждались уже несколько месяцев

19.08.2025 01:18





Вопрос предоставления Украине гарантий безопасности по образцу статьи 5 договора Североатлантического альянса обсуждались в течение нескольких месяцев, сообщил премьер-министр Великобритании Кир Стармер на совместной встрече президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа с европейскими лидерами в понедельник в Вашингтоне.



"Нам удалось достичь реального прогресса, особенно в отношении гарантий безопасности, каких-то гарантий вроде статьи 5. И мы в коалиции тех, кто поддерживает Украину уже начали обсуждать это месяцы назад для того, чтобы у нас был готовый план, готовая модель. И мы сегодня можем сделать исторический шаг для украинской безопасности, для европейской безопасности, и также мы можем достичь прогресса в нашем движении к справедливому и долговременному результату. И конечно Украина должна быть вовлечена, встреча должна быть трехсторонней", - сказал Стармер на встрече.



Он отметил, что война в Украине имела чрезвычайное влияние также на всю Европу, в частности, и на Великобританию. "И когда мы говорим о безопасности, это не только безопасность Украины - это безопасность и Европы, и Великобритании", - добавил Стармер.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





