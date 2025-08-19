Работа Дома юстиции в Тбилиси восстановлена. Накануне там произошел массовый сбой

Дом юстиции в Тбилиси работает в обычном режиме, без перебоев, сказано в сообщении организации в фейсбуке.



Массовый сбой в работе произошел 18 августа. Из-за этого Дом юстиции приостановил предоставление услуг национальным агентством публичного реестра, национальным бюро принудительного исполнения и нотариальной палатой Грузии. Проблемы были также и с оказанием услуг в нотариальных конторах.





