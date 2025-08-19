Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Работа Дома юстиции в Тбилиси восстановлена. Накануне там произошел массовый сбой


19.08.2025   12:54


Дом юстиции в Тбилиси работает в обычном режиме, без перебоев, сказано в сообщении организации в фейсбуке.

Массовый сбой в работе произошел 18 августа. Из-за этого Дом юстиции приостановил предоставление услуг национальным агентством публичного реестра, национальным бюро принудительного исполнения и нотариальной палатой Грузии. Проблемы были также и с оказанием услуг в нотариальных конторах.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна