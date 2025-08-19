Кобахидзе: Я очень надеюсь, что европейская бюрократия преобразится, и в будущем будет действовать иначе

19.08.2025 16:12





Я очень надеюсь, что европейская бюрократия преобразится, и в будущем будет действовать иначе – К 2030 году мы от начала до конца будем готовы к членству в Евросоюзе. Главное, чтобы и Евросоюз вел процессы в другом направлении, - указанное заявление в беседе с журналистами сделал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



По его словам, тенденции, имеющие место в Евросоюзе, вызывают обеспокоенность.



«Для нас главное, чтобы Евросоюз ассоциировался со справедливостью, объективностью, истиной. К сожалению, сегодня мы видим иную ситуацию, исходя из неверных действий европейской демократии. Я очень надеюсь, что европейская бюрократия преобразится, и в будущем будет действовать иначе.



Вы знаете, какие у нас внешние политические приоритеты. В первую очередь, это интеграция в Евросоюз. Нами было заявлено, что к 2028 года мы исполним более 90% обязательств по договору об ассоциации, а к 2030 году от начала и до конца будем готовы к вступлению. Главное, чтобы и Евросоюз вел процессы в другом направлении. Сегодня тенденции, имеющие место в Евросоюзе, вызывают обеспокоенность, с точки зрения защиты прав человека, демократии, в масштабах Евросоюза регресс наблюдается по всем направлениям. Мы надеемся, что до 2030 года, когда мы будем готовы к членству, эти тенденции в Евросоюзе изменятся», - отметил грузинский премьер.



По его словам, Евросоюз не должен ассоциироваться с такими явлениями, как ненависть.



«Вы видите, что сегодня европейская бюрократия ассоциируется именно с этим. Они открыто потребовали возвращение к власти «Национального движения», когда призвали людей выйти на избирательные участки и проголосовать за «Нацдвижение». Нельзя, чтобы в восприятии грузинского народа Евросоюз ассоциировался с такими вещами», - отметил Кобахидзе.



Вместе с тем, по его заявлению, в связи с европейской бюрократией они в очередной раз заявляют о своей готовности провести здоровую дискуссию по всем вопросам, «однако они по сей день уклоняются от подобной дискуссии, так как правда не на их стороне».



Премьер также отметил, что правда на стороне Грузии.



«В связи с европейской бюрократией они в очередной раз заявляют о своей готовности провести здоровую дискуссию по всем вопросам, мы не закрываем ни одного вопроса, однако хотим здоровой дискуссии по всем темам. Мы видим, что по сей день уклоняются от подобной дискуссии, так как правда не на их стороне, правда на нашей стороне, так как, мы приняли абсолютно здоровые законы, предприняли абсолютно здоровые шаги, мы твердо защищаем верховенство закона и демократию в нашей стране. В том числе, мы никому не даем возможности сменять власти извне, устраивать у нас революции, вмешиваться в наши выборы. Так события и будут развиваться, разумеется. Мы готовы к любой здоровой дискуссии, однако она должна проходить открыто, прозрачно и публично», - заявил Кобахидзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





