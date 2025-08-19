Макрон: Мы знаем, что такое отсутствие гарантий безопасности, это было в 2008 году в Грузии и в 2014 году в Крыму

Мы знаем, что такое отсутствие гарантий безопасности, это было в 2008 году в Грузии и в 2014 году в Крыму, - указанное заявление в интревью NBC News сделал президент Франции Эмманюэль Макрон.



« Мы знаем, что такое отсутствие гарантий безопасности, это было в 2008 году в Грузии и в 2014 году в Крыму. Абсолюно ясно, что, если мирный договор будет заключен без гарантий безопасности, Россия не сдержит слова и не выполнит обязательства. Это важная часть любого договора для Украины и Европы », - заявил Макрон.



По его словам, он не уверен в том, что президент России Путин хочет мира.



«Может быть, я настроен излишне пессимистически», - отметил французский лидер.





