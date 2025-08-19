|
|
|
Макрон: Мы знаем, что такое отсутствие гарантий безопасности, это было в 2008 году в Грузии и в 2014 году в Крыму
19.08.2025 16:12
Мы знаем, что такое отсутствие гарантий безопасности, это было в 2008 году в Грузии и в 2014 году в Крыму, - указанное заявление в интревью NBC News сделал президент Франции Эмманюэль Макрон.
« Мы знаем, что такое отсутствие гарантий безопасности, это было в 2008 году в Грузии и в 2014 году в Крыму. Абсолюно ясно, что, если мирный договор будет заключен без гарантий безопасности, Россия не сдержит слова и не выполнит обязательства. Это важная часть любого договора для Украины и Европы », - заявил Макрон.
По его словам, он не уверен в том, что президент России Путин хочет мира.
«Может быть, я настроен излишне пессимистически», - отметил французский лидер.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна