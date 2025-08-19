Кобахидзе: Любой здоровый диалог должен проводиться открыто и прозрачно

19.08.2025 16:15





«Мы в очередной раз подтверждаем европейской бюрократии готовность провести здоровую дискуссию по всем темам, хотя они до сих пор избегали подобных дискуссий, потому что правда не на их стороне», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



По его словам, любой здоровый диалог должен проводиться открыто и прозрачно.



«Мы в очередной раз подтверждаем европейской бюрократии готовность провести здоровую дискуссию по всем темам. Мы не закрываем ни один вопрос, но мы хотим здоровой дискуссии по всем темам. Вы видите, что европейская бюрократия до сих пор избегает такой здоровой дискуссии, основываясь на том, что правда не на их стороне, правда на нашей стороне. Мы приняли абсолютно здоровые законы, предприняли абсолютно здоровые шаги, мы твёрдо отстаиваем верховенство закона и демократию в нашей стране. В том числе, мы не позволяем никому извне менять власть, устраивать нам революции, вмешиваться в наши выборы. Конечно, так будут развиваться события и дальше. Мы открыты для любой здоровой дискуссии, но это должно происходить открыто, прозрачно, публично», — заявил Кобахидзе.





