Кавелашвили: Мы видим, что происходит в мире, какой хаос вокруг, и насколько ценен мир


19.08.2025   18:25


Свобода, без нашей веры, нашей земли, отечества, языка, идентичности, культуры, невозможна, свобода не будет иметь никакой цены, если за ней не будет следовать это сокровище,- указанное заявление в своем выступлении в Бахмаро, где проходят праздничные мероприятия и традиционные скачки, сделал Михаил Кавелашвили.

По его словам, сегодня Грузия является независимой, свободной страной, которая имеет уникальный шанс на усиление и развитие.

«Сегодня Грузия является независимой, свободной страной. Сегодня мы видим, что происходит в мире, какой хаос вокруг, и как ценится этот наиважнейший принцип гурийцев, насколько ценен мир. Грузинам никогда не было сложно защищать свою родину, вся наша история – это история борьбы и героизма, но мы также хорошо знаем цену мира. Сегодня Грузия является независимой, суверенной и достойной страной. Сегодня у нас есть возможность стать еще сильнее. Верьте в наше государство, так как сегодня у нашей страны есть, действительно, уникальный шанс на усиление и развитие. Для этого важно любить друг друга и быть свободными, но мы должны верить в одно, что свобода, без нашей веры, нашей земли, отечества, языка, идентичности, культуры, невозможна, свобода не будет иметь никакой цены, если за ней всегда не будет следовать это сокровище»,- заявил Кавелашвили.


