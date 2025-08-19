Окружные избирательные комиссии избрали членов участковых избирательных комиссий

Избирательная администрация Грузии обнародовала информацию об избрании руководящих лиц/членов участковых избирательных комиссий.



Как говорится в информации ЦИК, окружные избирательные комиссии избрали 24 110 руководящих лиц/членов участковых избирательных комиссий, а на 298 вакантные должности был объявлен повторный конкурс.



»Избранные лица полностью отвечают требованиям, предусмотренным законодательством и административными стандартами. В частности, все лица, которые были избраны в участковые комиссии, обладают соответствующими сертификатами. Большинство из отобранных лиц имеют опыт работы в избирательном направлении, а также являются участниками образовательных проектов ЦИК. Из них, опыт работы в статусе члена избирательной комиссии и участия хотя бы раз в последних 9 всеобщих выборах имеют 22 631 человека, что составляет 93.87% от их общего числа.



Вместе с тем, большая часть избранных членов являются участниками образовательных проектов ЦИК Грузии. Из вновь избранных членов участковых комиссий 18 677 - участники »Курсов избирательного администратора», 1 976 - »Школ избирательного развития», а 538 – выпускники »Молодежных лагерей». Это обстоятельство, в свою очередь, значительно повышает профессиональный стандарт процесса», - говорится в заявлении ЦИК Грузии.





