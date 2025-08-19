Макрон приветствовал намерение Трампа предоставить гарантии безопасности для Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал следующие 15 дней "критическими" и приветствовал намерение президента США Дональда Трампа предоставить гарантии безопасности для Украины.



В интервью общественному вещателю LCI, обнародованном 19 августа, он заявил, что в ближайшие несколько недель необходимо сделать все возможное, чтобы встреча президента Украины Владимира Зеленского и Владимира Путина состоялась. "Затем, по замыслу, в начале сентября может состояться трехсторонний саммит", - добавил Макрон.



"Но есть работа, которую нужно выполнить по гарантиям безопасности. Поэтому следующие 15 дней являются абсолютно критическими. Чтобы завершить работу с американцами, чтобы придать смысл гарантиям безопасности. Но прежде всего, мы собираемся устранить неоднозначности", - сказал президент Франции.



Конкретное содержание гарантий безопасности пока неизвестно, хотя Макрон заявил, что "британцы, французы, немцы, турки и другие готовы проводить операции - не на передовой, не провокационно, а операции поддержки в воздухе, на море и на суше". В то же время он предостерег, что Россия является дестабилизирующей силой, а президент Владимир Путин "редко придерживался своих обязательств":



"Я знаю одно: с конца 2007-2008 годов президент Путин редко придерживался своих обязательств. Он постоянно был дестабилизирующей силой и стремился пересмотреть границы, чтобы расширить свою власть", - сказал президент Франции.



"Это хищник, это людоед у наших ворот. Я не говорю, что завтра произойдет нападение (России - ИФ-У) на Францию, но в целом это угроза для европейцев", - сказал Макрон.





