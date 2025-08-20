Бокучава: Впервые за 17 лет США не присоединились к заявлению, сделанному в Совете Безопасности ООН после закрытого обсуждения войны 2008 года

Российский режим Иванишвили оставил страну без друзей и поставил ее под влияние России и ее союзников, - об этом пишет в соцсети председатель «Национального движения» Тина Бокучава.



По её словам, впервые за 17 лет после войны 2008 года США не присоединились к заявлению в поддержку Грузии в ООН, что свидетельствует о том, что грузинская дипломатия мертва.



«МИД Грузии как ведомства официально больше не существует.



Вчера к заявлению, сделанному в Совете Безопасности ООН после закрытого обсуждения войны 2008 года, впервые за 17 лет не присоединились США. Это не крах грузинской дипломатии, это подтверждение того, что грузинская дипломатия мертва.



Режим Иванишвили настолько настроил против себя США, что наш главный стратегический партнёр, чья открытая поддержка в 2008 году, наряду с героизмом грузинской армии, остановила Путина и сохранила наше государство, сегодня воздерживается от заявления по вопросу войны!



Почему? Потому что сегодня «русско-коцевский» режим Иванишвили объявляет Америку врагом, обвиняет в начале войны, а Россию, Китай и Иран - союзниками!», - написала Бокучава в соцсети.





