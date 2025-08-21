Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
В Совете Европы отметили угрозу самого высокого уровня для свободы медиа и гражданского общества в Грузии


21.08.2025   16:43


Платформа Совета Европы по безопасности журналистов выпустила тревожный сигнал самого высокого, первого уровня, по шести грузинским организациям. Это означает существующую угрозу, критически важную для свободы медиа и гражданского общества.

Организации получили уведомления о возможной уголовной ответственности за отказ регистрироваться как «иноагенты» и были вынуждены объяснять, почему не сделали этого в установленные законом сроки.

«Это первый случай, когда неправительственные организации стали прямой целью после вступления закона в силу», — отметили в Платформе.

Проверка бюро основана на данных предыдущих расследований, включая финансовые отчеты, и предполагает, что деятельность NGO «может рассматриваться как политическая» по законам о регистрации агентов (FARA). Бюро потребовало предоставить разъяснения в течение десяти дней.

Платформа Совета Европы оценила ситуацию как угрозу самого высокого уровня для свободы медиа и гражданского общества, подчеркивая, что действия бюро создают «экзистенциальную опасность» для работы NGO.


