Программа оплачиваемой стажировки выгодна как молодёжи, так и государству - министр образования


21.08.2025   19:37


«Программа оплачиваемой стажировки, запущенная по инициативе премьер-министра, выгодна как молодёжи, так и государству, она даёт возможность привлечь новые кадры и молодых людей в государственный сектор, а также трудоустроить их», — заявил министр образования, науки и молодёжи Грузии Гиви Миканадзе в беседе с журналистами.

По словам министра, в этом году в рамках программы до 3000 молодых людей получат возможность пройти трёхмесячную оплачиваемую стажировку в государственном секторе.

«Мы ожидаем очень активного участия со стороны молодёжи, ведь программа, параллельно с образовательным процессом, позволяет им реализовать свои знания и раскрыть свои способности. Эта инициатива чётко ориентирована на содействие трудоустройству молодёжи и, конечно же, привлечение новых квалифицированных кадров в государственный сектор. Советую всем принять участие, ведь карьерный рост начинается именно с процесса стажировки», — заявил Гиви Миканадзе.


