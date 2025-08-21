Дело Амаглобели стало приоритетом Института Маккейн

Грузинская журналистка Мзия Амаглобели, основательница оппозиционных изданий Batumelebi и Netgazeti, попала в фокус новой инициативы американского Института Маккейна, направленной на защиту политзаключенных и заложников в разных странах. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте института.



Программа, получившая финансирование в 500 тыс. долларов от Фонда Карнеги, позволит «получить ключевые ресурсы, привлечь политиков и активизировать жизненно важные меры» в интересах политзаключенных за рубежом. Помимо Амаглобели, в приоритетах – венесуэльский оппозиционер Хесус Армас, белорусская активистка Мария Колесникова и израильско-американские заложники в секторе Газа.



6 августа суд приговорил Мзию к двум годам тюрьмы за «насилие в отношении представителя власти»: из-за пощечины начальнику полиции Батуми во время протестной акции. Оппозиция и правозащитники называют ее первой женщиной-политзаключенной в стране, связывая дело с журналистской деятельностью. В «Грузинской мечте» эти обвинения категорически отрицают.



Инициатива Института Маккейна ожидаемо вызвала резкую реакцию партии власти. Члены «Грузинской мечты» обвинили организацию в «распространении дезинформации» и попытках «приведения агентуры к власти» в стране путем беспорядков.



«Нет никакой разницы между Институтом Маккейна, USAID или NED. Их источник финансирования – то, что мы называем «партией глобальной войны», или Deep State. Их цели темные: посеять раздор в нашей стране и привести агентуру к власти путем беспорядков», – сказал член парламентского большинства Арчил Гордуладзе.



Его однопартиец, депутат парламента Рати Ионатамишвили припомнил, что недавно Институт Маккейна назначил стипендию Генри Киссинджера пятому президенту Грузии Саломе Зурабишвили.



«Институт Маккейна – гибридный инструмент Deep State», – сказал Ионатамишвили. По его словам, наряду с «разжиганием беспорядков» в Грузии сегодня эта организация также известна «ненавистью к президенту США», республиканцу Дональду Трампу.



Другой депутат ГМ Давид Матикашвили обратил внимание, что в пресс-релизе говорится о «ключевой роли института в освобождении грузинского журналиста и владельца СМИ Ники Гварамия, приговоренного к трем годам лишения свободы за свои репортажи». Официально Гварамия был осужден на 3,5 года за растрату средств телеканала «Рустави 2». Он провел в заключении чуть больше года и вышел на свободу летом 2023-го после помилования тогдашним президентом Зурабишвили.



«Это прямо подтверждает, что Саломе Зурабишвили была агентом «глубинного государства» и ее агентурная деятельность характеризовалась тем, что она выполняла задания «глубинного государства», Института Маккейна, а Институт Маккейнае не забыл об этом вкладе, оказывал ей материальную поддержку», – заявил Матикашвили.



