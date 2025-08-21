|
Рядом с бывшим зданием парламента Грузии в Кутаиси планируют построить парк
21.08.2025 19:48
Рядом с бывшим зданием парламента Грузии в Кутаиси планируют построить парк. Фонд муниципального развития уже объявил тендер на разработку проектно-сметной документации. Стоимость проекта — 1,38 миллиона лари, пишет BPN.
На участке планируют организовать спортивные и детские площадки, велосипедные и пешеходные дорожки. «Существующая территория должна стать привлекательным пространством для местных жителей и гостей города, что будет способствовать популяризации здорового образа жизни и укреплению социальных связей», — говорится в тендерной документации.
Прошлым летом стало известно, что в бывшем здании парламента в Кутаиси к 2025 году планируют открыть технологический хаб. На проект планировали выделить 12 миллионов лари.
Идея перенести парламент в Кутаиси принадлежала Михаилу Саакашвили как часть общего плана децентрализации и регионального развития Грузии. Здание построили в 2012 году, и следующие семь лет законодательный орган заседал там.
В 2019 году парламент вернули в Тбилиси, а здание передали кутаисскому отделению МВД, но оно до сих пор практически не используется.
