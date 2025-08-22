Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Валид Абу Хайя назначен новым послом Израиля в Грузии


22.08.2025   16:02


Валид Абу Хайя назначен новым послом Израиля в Грузии. Как сообщает посольство Израиля в Грузии, Хайя вручил копии верительных грамот Зурабу Дарчиашвили, директору Директората дипломатического протокола МИД Грузии.

«Назначенный посол Абу Хайя, израильтянин-друз, начинает свою миссию с непоколебимой готовностью к дальнейшему укреплению дружбы и партнерства между Израилем и Грузией», — написало посольство Израиля в социальных сетях.

Для справки, Валид Абу Хайя сменит на посту посла Хадас Мейцад. Она занимала эту должность с 2022 года.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна