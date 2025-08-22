|
Валид Абу Хайя назначен новым послом Израиля в Грузии
22.08.2025 16:02
Валид Абу Хайя назначен новым послом Израиля в Грузии. Как сообщает посольство Израиля в Грузии, Хайя вручил копии верительных грамот Зурабу Дарчиашвили, директору Директората дипломатического протокола МИД Грузии.
«Назначенный посол Абу Хайя, израильтянин-друз, начинает свою миссию с непоколебимой готовностью к дальнейшему укреплению дружбы и партнерства между Израилем и Грузией», — написало посольство Израиля в социальных сетях.
Для справки, Валид Абу Хайя сменит на посту посла Хадас Мейцад. Она занимала эту должность с 2022 года.