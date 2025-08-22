Валид Абу Хайя назначен новым послом Израиля в Грузии

Валид Абу Хайя назначен новым послом Израиля в Грузии. Как сообщает посольство Израиля в Грузии, Хайя вручил копии верительных грамот Зурабу Дарчиашвили, директору Директората дипломатического протокола МИД Грузии.



«Назначенный посол Абу Хайя, израильтянин-друз, начинает свою миссию с непоколебимой готовностью к дальнейшему укреплению дружбы и партнерства между Израилем и Грузией», — написало посольство Израиля в социальных сетях.



Для справки, Валид Абу Хайя сменит на посту посла Хадас Мейцад. Она занимала эту должность с 2022 года.





