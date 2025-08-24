Саломе Зурабишвили поздравила Украину с Днем независимости

24.08.2025 12:00





Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравила Украину с Днем независимости.



По словам Зурабишвили, грузины и украинцы хорошо знают цену независимости, цену территориальной целостности, цену суверенитета.



Она заявила, что у Украины будет мир, и «у нас вместе будет общее будущее в Европе».



«Уважаемый Владимир, уважаемый президент Зеленский, уважаемые украинские друзья,



уже третий раз после российской агрессии против вашей страны я искренне посылаю вам поздравления грузинского народа с Днем независимости.



Мы, грузины, и вы, украинцы, хорошо знаем цену независимости, цену территориальной целостности, цену суверенитета. За последние годы вы доказали миру, что значит защищать свою территорию, отстаивать свою независимость и суверенитет.



Вам удалось объединить рядом с собой всю Европу, и я уверена, что вы не только показываете, что никто не может завоевать Украину путем войны, но также показываете, что никто не может завоевать Украину и путем мира.



У вас будет мир, у вас есть поддержка грузинского народа, у нас вместе будет общее будущее в Европе, я уверена и в этом и хочу еще раз поздравить вас с Днем независимости!», - заявила Саломе Зурабишвили.





