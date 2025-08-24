Кавелашвили: Если мы не защитим до конца национальные ценности и интересы страны, потеряем все

Если мы не защитим до конца национальные ценности и интересы страны, мы потеряем все, потому что своего рода краеугольным камнем современной Грузии являются именно те принципы, которые отражены в нашей Конституции, - заявил Михаил Кавелашвили на мероприятии в президентском дворце, посвященном Дню принятия Конституции.



Как отметил в выступлении Михаил Кавелашвили, для грузинского народа Конституция является символом единства и любви к родине.



«Для нашего народа главный правовой документ страны это символ единства, взаимного доверия, любви друг к другу и стране, который основан на историческом опыте, культурных ценностях, вере в лучшее будущее и стремлении строить государство! Особого внимания заслуживает преамбула нашей Конституции, которая с самого начала провозглашает перед Богом и страной ценности и цели нашей нации, вокруг которых объединяется каждый грузин», - заявил президент.



В своем выступлении Кавелашвили заострил внимание на вызовах, существующих в последнее время как внутри страны, так и за ее пределами.



«Сегодня, спустя 30 лет, особенно на фоне обострившихся в последнее время внутренних и внешних вызовов, мы должны хорошо осознать каждое понятие, каждую ценность, которые отражены в Конституции Грузии! Желанию нашего народа жить в демократическом и правовом государстве, обеспечению прав и свобод человека, а также нашей цели - укреплять государственную независимость, внутри страны и за ее пределами, противостоят определенные силы», — заявил Михаил Кавелашвили.



В мероприятии приняли участие премьер-министр Ираклий Кобахидзе, председатель парламента Шалва Папуашвили, мэр Тбилиси Каха Каладзе, представители исполнительной, законодательной и судебной власти, конституционалисты и приглашенные гости.





