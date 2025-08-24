Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
«Гахария для Грузии» и «Лело - Сильная Грузия» договорились о мажоритарных кандидатах


24.08.2025   14:45


Мы согласовали мажоритарных кандидатов, которые будут представлены в ближайшие дни, - об этом заявила член партии «Гахария для Грузии» Тата Хведелиани журналистам на встрече, проведенной между «Гахария для Грузии» и «Лело - Сильная Грузия».

Как отметила Тата Хведелиани, сегодняшняя встреча ознаменовала начало второго этапа взаимного сотрудничества.

«Эта встреча предусматривала направление выдвижения кандидатов в мажоритарных округах в городах и, в частности, в Тбилиси. Сегодня у нас рабочая встреча. Мы согласовали мажоритарных кандидатов, которые будут представлены в ближайшие дни. Это взаимное сотрудничество очень важно для достижения окончательной победы и изменения ситуации, существующей в нашем городе», - отметила Тата Хведелиани.


