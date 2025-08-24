|
«Гахария для Грузии» и «Лело - Сильная Грузия» договорились о мажоритарных кандидатах
24.08.2025 14:45
Мы согласовали мажоритарных кандидатов, которые будут представлены в ближайшие дни, - об этом заявила член партии «Гахария для Грузии» Тата Хведелиани журналистам на встрече, проведенной между «Гахария для Грузии» и «Лело - Сильная Грузия».
Как отметила Тата Хведелиани, сегодняшняя встреча ознаменовала начало второго этапа взаимного сотрудничества.
«Эта встреча предусматривала направление выдвижения кандидатов в мажоритарных округах в городах и, в частности, в Тбилиси. Сегодня у нас рабочая встреча. Мы согласовали мажоритарных кандидатов, которые будут представлены в ближайшие дни. Это взаимное сотрудничество очень важно для достижения окончательной победы и изменения ситуации, существующей в нашем городе», - отметила Тата Хведелиани.