«Гахария для Грузии» и «Лело - Сильная Грузия» договорились о мажоритарных кандидатах

24.08.2025 14:45





Мы согласовали мажоритарных кандидатов, которые будут представлены в ближайшие дни, - об этом заявила член партии «Гахария для Грузии» Тата Хведелиани журналистам на встрече, проведенной между «Гахария для Грузии» и «Лело - Сильная Грузия».



Как отметила Тата Хведелиани, сегодняшняя встреча ознаменовала начало второго этапа взаимного сотрудничества.



«Эта встреча предусматривала направление выдвижения кандидатов в мажоритарных округах в городах и, в частности, в Тбилиси. Сегодня у нас рабочая встреча. Мы согласовали мажоритарных кандидатов, которые будут представлены в ближайшие дни. Это взаимное сотрудничество очень важно для достижения окончательной победы и изменения ситуации, существующей в нашем городе», - отметила Тата Хведелиани.





