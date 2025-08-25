Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Самадашвили: По моим ожиданиям, активное обсуждение упразднения безвизового режима начнется с конца сентября


25.08.2025   15:01


По ожиданиям политического секретаря объединения »Лело – Сильная Грузия» Саломе Самадашвили, активное обсуждение упразднения безвизового режима с Евросоюзом начнется с конца сентября.

По её заявлению, к осени Польша и другие страны Евросоюза упразднят для граждан Грузии и право на временную работу в странах Евросоюза. По словам Самадашвили, законодательный процесс в указанном направлении в Польше уже начат.

»Печальная реальность, в сентябре в Евросоюзе активизируется вопрос приостановления безвизового режима с Евросоюзом. Было установлено 8 условий, чтобы Грузия не потеряла безвиз. На сегодняшний день не выполнено ни одного.

Обсуждение займет какой-то период, но, по моим ожиданиям. Я также ожидаю, что к осени Польша и, возможно, другие страны Евросоюза упразднят для граждан Грузии и право на временную работу без визы в странах Евросоюза.

К сожалению, ничего хорошего нас не ждет! Это те последствия, которые получат граждане Грузии, когда страной управляют власти, исполняющие все поручения России и пытаются обратить страну и её граждан в полную изоляцию от Запада», - заявила Саломе Самадашвили.


