Члены ЦИК подписали Кодекс этики к выборам 4 октября

25.08.2025 15:23





Члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сегодня подписали Кодекс этики для выборов органов местного самоуправления, которые состоятся 4 октября.



Согласно информации ЦИК, с подписанием Кодекса этики члены комиссии соглашаются, что при выполнении своих функций будут действовать в соответствии с прописанными в нём принципами, что подразумевает уважение закона, соблюдение политического нейтралитета, ведение своей деятельности добросовестно, независимо, беспристрастно, объективно и прозрачно. Также это предполагает высокий профессионализм и коллегиальность.



«Следует отметить, что члены избирательных комиссий всех уровней избирательной администрации уже многие годы после назначения выборов подписывают Кодекс этики. Высокий этический стандарт соблюдения принципа политического нейтралитета, закреплённого в Кодексе, будет способствовать и обеспечивать дальнейший рост и укрепление доверия общества к избирательной администрации и избирательному процессу в целом.



Подписание Кодекса этики будет проходить в несколько этапов: сегодня документ подписали члены ЦИК, на следующем этапе его подпишут члены окружных и участковых избирательных комиссий», — говорится в информации, распространённой ЦИК.





