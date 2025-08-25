|
Члены ЦИК подписали Кодекс этики к выборам 4 октября
25.08.2025 15:23
Члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сегодня подписали Кодекс этики для выборов органов местного самоуправления, которые состоятся 4 октября.
Согласно информации ЦИК, с подписанием Кодекса этики члены комиссии соглашаются, что при выполнении своих функций будут действовать в соответствии с прописанными в нём принципами, что подразумевает уважение закона, соблюдение политического нейтралитета, ведение своей деятельности добросовестно, независимо, беспристрастно, объективно и прозрачно. Также это предполагает высокий профессионализм и коллегиальность.
«Следует отметить, что члены избирательных комиссий всех уровней избирательной администрации уже многие годы после назначения выборов подписывают Кодекс этики. Высокий этический стандарт соблюдения принципа политического нейтралитета, закреплённого в Кодексе, будет способствовать и обеспечивать дальнейший рост и укрепление доверия общества к избирательной администрации и избирательному процессу в целом.
Подписание Кодекса этики будет проходить в несколько этапов: сегодня документ подписали члены ЦИК, на следующем этапе его подпишут члены окружных и участковых избирательных комиссий», — говорится в информации, распространённой ЦИК.
