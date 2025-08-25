|
29 августа объявлено выходным днем
25.08.2025 15:44
Постановлением правительства Грузии 29 августа объявлено выходным днем.
Согласно постановлению, государственный праздник не распространяется на финансовые обязательства, подлежащие исполнению лицами, подлежащими надзору со стороны Национального банка Грузии, а также на службы и сотрудников, выполнение функций которых является неотложным.
Постановление подписано премьер-министром Ираклием Кобахидзе.
О причинах объявления 29 августа выходным днем не сообщается.
