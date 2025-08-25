Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
29 августа объявлено выходным днем


25.08.2025   15:44


Постановлением правительства Грузии 29 августа объявлено выходным днем.

Согласно постановлению, государственный праздник не распространяется на финансовые обязательства, подлежащие исполнению лицами, подлежащими надзору со стороны Национального банка Грузии, а также на службы и сотрудников, выполнение функций которых является неотложным.

Постановление подписано премьер-министром Ираклием Кобахидзе.

О причинах объявления 29 августа выходным днем не сообщается.


