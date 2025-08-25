29 августа объявлено выходным днем

Постановлением правительства Грузии 29 августа объявлено выходным днем.



Согласно постановлению, государственный праздник не распространяется на финансовые обязательства, подлежащие исполнению лицами, подлежащими надзору со стороны Национального банка Грузии, а также на службы и сотрудников, выполнение функций которых является неотложным.



Постановление подписано премьер-министром Ираклием Кобахидзе.



О причинах объявления 29 августа выходным днем не сообщается.





