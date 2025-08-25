Восемь оппозиционных партий призывают другие оппозиционные партии и политиков отказаться от участия в выборах

25.08.2025 16:17





«Мы призываем всех, независимо от политических предпочтений, для кого важны гражданство Грузии, грузинский паспорт и благополучие грузинской семьи, собраться 13 сентября в большом количестве, чтобы продемонстрировать, что бандформирование преступников Иванишвили не представляет Грузию и грузинский народ», — говорится в совместном заявлении восьми оппозиционных партий, которое было представлено общественности лидером «Дроа» Элене Хоштария.



В заявлении говорится, что они призывают все оппозиционные партии и политиков отказаться от участия в выборах в органы местного самоуправления 4 октября.



«31 августа истекает срок, предоставленный Европейским союзом режиму Иванишвили для сохранения безвизового режима с Европой. Как и ожидалось, режим не сделал ни шага в этом направлении, а лишь ещё больше отдалил нас от Европы, от европейской повестки дня, и так будет продолжаться, потому что российский режим качественно несовместим с нашей европейской, евроатлантической повесткой дня, нашей государственностью, независимостью и европейским будущим. Соответственно, так будет продолжаться до тех пор, пока мы, большинство нашей страны, не соберёмся с силами и не положим конец этому режиму. Поэтому мы обращаемся ко всем, независимо от политических предпочтений, для кого грузинское гражданство, грузинский паспорт и благополучие грузинской семьи – это ценность, и кто уважает право граждан Грузии стремиться к счастью, собраться 13 сентября, чтобы их было очень много, выйти и заявить, что российский режим не представляет грузинский народ и Грузию. Одновременно мы обращаемся ко всем оппозиционным партиям и оппозиции к тому политику, который действительно заботится о независимости и европейском будущем этой страны: прекратите пособничество режиму. В обмане грузинского народа не совершайте ошибку, которая хуже преступления, откажитесь от участия в российской спецоперации 4 октября и вернитесь к единству. Мы собираемся 13 сентября в 19:00 перед Тбилисским государственным университетом и пойдём маршем к парламенту. Нас много, и мы будем бороться до победы!», — говорится в заявлении восьми оппозиционных партий.



Упомянутые оппозиционные партии: «Площадь Свободы», «Гирчи-Больше Свободы», «Дроа», «Единое национальное движение», «Ахали», «Стратегия Агмашенебели», «Федералисты» и «Европейская Грузия».







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





