Путин в 2000-м утверждал, что если войска РФ слишком быстро покинут Грузию, она «развалится как государство»

25.08.2025 20:36





Обнародован ранее рассекреченный меморандум о встрече между бывшим президентом США Биллом Клинтоном и президентом России Владимиром Путиным от 4 июня 2000 года, обратило внимание интернет-издание Tabula.



Документы были обнародованы после того, как организация «Архив национальной безопасности» потребовала их рассекречивания. Согласно документу, Клинтон и Путин обсудили вопрос вывода российских военных баз из Грузии. Во время разговора с Путиным Клинтон упомянул Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) и сказал, что «ожидает, что Россия уйдет из Грузии и Молдовы».



Клинтон также спросил Путина, как Россия намерена вывести военные базы из Грузии и Молдовы к согласованному сроку.



«Я ожидаю, что Россия выведет войска из Грузии и Молдовы. Как вы планируете уложиться в согласованные сроки вывода войск?», — спросил Клинтон.



Российский президент ответил Клинтон, что Россия не хочет нарушать договор, и речь идет не о солдатах, а об вооружении. Он также заявил, что «если российские солдаты слишком быстро покинут Грузию, она развалится как государство» и власть захватят «бандиты».



«Что касается Грузии и Молдовы, то у России нет желания нарушать соглашение, которое в любом случае предусматривает оснащение, а не развертывание войск. Реальная проблема в Грузии касается российских баз, которые отделены от договорных обязательств. Переговоры с Грузией продолжаются, и следующий раунд состоится в конце этого месяца.



Если российские солдаты слишком быстро покинут Грузию, она развалится как государство. Бандиты захватят власть в стране. Очевидно, что президент Шеварднадзе потерял контроль. Фактически, некоторые грузинские официальные лица отказываются посещать некоторые районы страны без российской военной защиты. Кроме того, местные условия препятствуют быстрому разведению сил», — сказал Путин.



Далее президент РФ говорит о Молдове, сравнивая с Приднестровьем, отмечая, что «ситуация деликатная».



Источник: SOVA

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





