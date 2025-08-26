Хабеишвили: Народ должен доказать, что тактика Иванишвили — «разделяй и властвуй» — больше не работает

26.08.2025 11:25





«4 октября грузинский народ должен доказать, что тактика Иванишвили — «разделяй и властвуй» — больше не работает, и единственный путь к спасению Грузии — это единство», — написал в социальной сети председатель политсовета «Национального движения» Леван Хабеишвили.



По его словам, необходимо настоящее, национальное единство, и не вокруг 1000 пунктов, а вокруг самой простой цели — Грузии прежде всего.



«У объединения народа нет альтернативы!!! И указывать на кого-то пальцем — это тоже неправильно и несправедливо.



Чтобы мы не искали постоянно «виноватых», просто пусть народ возьмёт инициативу и объединится!!!



Это не партийно-политическая борьба — это борьба за выживание Грузии! Нам нужно безусловное единство — единство народа, а не вымышленных или открытых в подвалах двухчленных партий!

Нужно подлинное национальное единство — не вокруг тысячи пунктов, а вокруг самой простой цели: Грузия — прежде всего!



Давайте объединимся с требованием Грузии без Иванишвили, мирно свергнем режим и проведём свободные выборы — а потом пусть политики докажут, кто из них лучше.



Сделаем 4 октября Днём Победы — это действительно в наших руках!!!! Выйдем все на Руставели и покажем беспрецедентное единство грузинского народа, которое безоговорочно приведёт к мирной осенней революции!» — написал Леван Хабеишвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





