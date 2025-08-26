Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Кобахидзе поздравил первокурсников с началом студенческой жизни


26.08.2025   11:52


Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе поздравил всех первокурсников с поступлением в вузы и началом студенческой жизни.

Глава правительства пожелал студентам успешных учебных лет.

«Хочу поздравить всех первокурсников с началом нового этапа жизни — студенчеством. Первый шаг к успешной профессиональной жизни уже сделан. Уверен, что и в будущем вы не пожалеете сил и энергии для учёбы и развития, и в вашем лице страна обретёт многих выдающихся профессионалов. Поздравляю всех и желаю вам успешных студенческих лет», — заявил премьер.

Для справки: Национальный центр оценки и экзаменов Грузии опубликовал окончательные результаты Единых национальных экзаменов 2025 года.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна