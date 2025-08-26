Кобахидзе поздравил первокурсников с началом студенческой жизни

26.08.2025 11:52





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе поздравил всех первокурсников с поступлением в вузы и началом студенческой жизни.



Глава правительства пожелал студентам успешных учебных лет.



«Хочу поздравить всех первокурсников с началом нового этапа жизни — студенчеством. Первый шаг к успешной профессиональной жизни уже сделан. Уверен, что и в будущем вы не пожалеете сил и энергии для учёбы и развития, и в вашем лице страна обретёт многих выдающихся профессионалов. Поздравляю всех и желаю вам успешных студенческих лет», — заявил премьер.



Для справки: Национальный центр оценки и экзаменов Грузии опубликовал окончательные результаты Единых национальных экзаменов 2025 года.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





