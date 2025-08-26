Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Элисашвили: Мы не собираемся присоединяться к восьми партиям, поддерживающим бойкот


26.08.2025   13:25


«Мы не собираемся присоединяться к восьми партиям, поддерживающим бойкот. У нас свой путь, видение, стратегия, но мы уважаем их решения», — заявил один из лидеров «Сильной Грузии» Алеко Элисашвили.

Алеко Элисашвили прокомментировал вчерашнее заявление восьми оппозиционных партий.

«Мы ведём предвыборную борьбу, с одной стороны, мы, коалиция «Лело — Сильная Грузия», с другой — партия «Гахария за Грузию». У нас общие кандидаты, мы выдвинули единых мажоритариев. Мы ведём эту борьбу, мы рассматриваем эти выборы как битву за победу над «Грузинской мечтой» и спасение страны. С другой стороны, есть партии, поддерживающие бойкот, восемь партий. Мы уважаем их решения. Мы не собираемся присоединяться к ним. У нас свой путь, своя дорога, но мы их уважаем. Мы считаем, что они тоже хотят победить эту власть, просто у нас другое видение, стратегии и пути. Пусть они идут своим путём, мы идём своим», — заявил Алеко Элисашвили.

Для справки: восемь оппозиционных партий обратились к оставшимся оппозиционным партиям и оппозиционным политикам с призывом отказаться от участия в выборах 4 октября и вернуться к единству.


