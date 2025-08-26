|
|
|
Элисашвили: Мы не собираемся присоединяться к восьми партиям, поддерживающим бойкот
26.08.2025 13:25
«Мы не собираемся присоединяться к восьми партиям, поддерживающим бойкот. У нас свой путь, видение, стратегия, но мы уважаем их решения», — заявил один из лидеров «Сильной Грузии» Алеко Элисашвили.
Алеко Элисашвили прокомментировал вчерашнее заявление восьми оппозиционных партий.
«Мы ведём предвыборную борьбу, с одной стороны, мы, коалиция «Лело — Сильная Грузия», с другой — партия «Гахария за Грузию». У нас общие кандидаты, мы выдвинули единых мажоритариев. Мы ведём эту борьбу, мы рассматриваем эти выборы как битву за победу над «Грузинской мечтой» и спасение страны. С другой стороны, есть партии, поддерживающие бойкот, восемь партий. Мы уважаем их решения. Мы не собираемся присоединяться к ним. У нас свой путь, своя дорога, но мы их уважаем. Мы считаем, что они тоже хотят победить эту власть, просто у нас другое видение, стратегии и пути. Пусть они идут своим путём, мы идём своим», — заявил Алеко Элисашвили.
Для справки: восемь оппозиционных партий обратились к оставшимся оппозиционным партиям и оппозиционным политикам с призывом отказаться от участия в выборах 4 октября и вернуться к единству.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна