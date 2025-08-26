Представитель «Грузинской мечты»: Евросоюз угрожает грузинскому народу

«Спекуляции о приостановке безвизового режима продолжают поступать извне, но мы не примем решения, которое повредит грузинскому народу, — мы не откажемся от принятия закона «О семейных ценностях», потому что это касается нашего будущего», — заявил председатель парламентского комитета по юридическим вопросам Арчил Гордуладзе.



По его словам, нынешнее руководство Евросоюза напрямую управляется «глубинным государством».



«Мы не позволим, чтобы в детских садах и школах велась ЛГБТ-пропаганда. Также мы не откажемся от закона о прозрачности, потому что для нашей страны суверенитет так же важен, как и для американского народа. Все это известно «глубинному государству», и теперь используется как механизм шантажа, чтобы переложить ответственность за возможную отмену безвизового режима на «Грузинскую мечту». Европейский союз своими действиями угрожает грузинскому народу. Их нынешнее руководство напрямую управляется «глубинным государством», и влияние на них огромное. Они выдвигают такие требования, которые не имеют ничего общего с визовой либерализацией, и угрожают грузинскому обществу. Если в ЕС еще остался здравый смысл, и надеюсь, он проявится в отдельных лидерах, то несправедливое отношение, которое сейчас наблюдается к грузинскому народу, должно измениться. Если они не хотят, чтобы их собственный народ в их странах стал жертвой той же несправедливости, их решение должно быть иным, и вопрос о приостановке безвизового режима вообще не должен подниматься», — заявил Гордуладзе.







