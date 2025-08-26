Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Представитель «Грузинской мечты»: Евросоюз угрожает грузинскому народу


26.08.2025   14:49


«Спекуляции о приостановке безвизового режима продолжают поступать извне, но мы не примем решения, которое повредит грузинскому народу, — мы не откажемся от принятия закона «О семейных ценностях», потому что это касается нашего будущего», — заявил председатель парламентского комитета по юридическим вопросам Арчил Гордуладзе.

По его словам, нынешнее руководство Евросоюза напрямую управляется «глубинным государством».

«Мы не позволим, чтобы в детских садах и школах велась ЛГБТ-пропаганда. Также мы не откажемся от закона о прозрачности, потому что для нашей страны суверенитет так же важен, как и для американского народа. Все это известно «глубинному государству», и теперь используется как механизм шантажа, чтобы переложить ответственность за возможную отмену безвизового режима на «Грузинскую мечту». Европейский союз своими действиями угрожает грузинскому народу. Их нынешнее руководство напрямую управляется «глубинным государством», и влияние на них огромное. Они выдвигают такие требования, которые не имеют ничего общего с визовой либерализацией, и угрожают грузинскому обществу. Если в ЕС еще остался здравый смысл, и надеюсь, он проявится в отдельных лидерах, то несправедливое отношение, которое сейчас наблюдается к грузинскому народу, должно измениться. Если они не хотят, чтобы их собственный народ в их странах стал жертвой той же несправедливости, их решение должно быть иным, и вопрос о приостановке безвизового режима вообще не должен подниматься», — заявил Гордуладзе.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна