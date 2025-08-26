Каладзе об объединении «Лело» и «Гахария за Грузию» - Как они могут быть вместе?

Как они могут быть вместе? У них просто есть задание, - так мэр Тбилиси Каха Каладзе оценил выдвижение единых мажоритарных кандидатов в Тбилиси от партий «Лело - Сильная Грузия» и «Гахария за Грузию».



По словам Кахи Каладзе, объединение этих партий - часть задания, получаемого извне, которое они не посмеют не выполнить.



«Как они могут быть вместе? У них просто есть задание. Эти будто бы политические партии, имея разные названия, имеют одного хозяина и управляются извне. Кому-то говорят участвовать в выборах, тем – не участвовать, и они выполняют эти задания. Никто из них не посмеет не выполнить. Они обычные агенты, а когда ты агент, ты не принадлежишь ни себе, ни стране», - заявил Каладзе.





