Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Каладзе об объединении «Лело» и «Гахария за Грузию» - Как они могут быть вместе?


26.08.2025   16:14


Как они могут быть вместе? У них просто есть задание, - так мэр Тбилиси Каха Каладзе оценил выдвижение единых мажоритарных кандидатов в Тбилиси от партий «Лело - Сильная Грузия» и «Гахария за Грузию».

По словам Кахи Каладзе, объединение этих партий - часть задания, получаемого извне, которое они не посмеют не выполнить.

«Как они могут быть вместе? У них просто есть задание. Эти будто бы политические партии, имея разные названия, имеют одного хозяина и управляются извне. Кому-то говорят участвовать в выборах, тем – не участвовать, и они выполняют эти задания. Никто из них не посмеет не выполнить. Они обычные агенты, а когда ты агент, ты не принадлежишь ни себе, ни стране», - заявил Каладзе.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна