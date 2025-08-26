Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
В Грузии постоянно проживают 257 000 иностранных граждан


26.08.2025   17:42


По предварительным данным Национальной службы статистики, в Грузии постоянно проживают 257 000 иностранных граждан.

В частности, по данным Грузстата, численность граждан Грузии составляет 3,914 млн человек, из которых 93,4% — граждане Грузии, а 6,6% — иностранцы, постоянно проживающие в стране.

«В связи с высоким общественным интересом к результатам Всероссийской переписи населения и сельского хозяйства Грузии 2024 года, представляем краткую информацию о ходе обработки результатов переписи.

Как известно, Всероссийская перепись населения и сельского хозяйства Грузии 2024 года проводилась с 14 ноября по 31 декабря 2024 года. Перепись охватила всю территорию страны, за исключением оккупированных территорий.

Моментом подсчёта численности населения (критический момент переписи) было определено 12 часов ночи с 13 на 14 ноября 2024 года, в соответствии с которым и были зафиксированы факты.

Согласно международной методологии, переписи подлежали все граждане Грузии, постоянно проживающие в стране, а также иностранные граждане и лица без гражданства, проживающие в стране более 12 месяцев.

В рамках переписи данные собирались электронным способом с использованием современных технологий. Процесс проводился в два этапа: На первом этапе (14–23 ноября 2024 года) использовался метод саморегистрации (CAWI), а на втором этапе (29 ноября – 31 декабря) – метод личного интервью с использованием компьютера (CAPI).

Предварительные результаты переписи были опубликованы 25 июня 2025 года и включали агрегированную информацию о численности населения по регионам и муниципалитетам, полу и городским/сельским поселениям.

На данном этапе первичные данные, полученные в результате переписи, обрабатываются и проверяются на основе различных видов административных источников данных.

По предварительным данным, по состоянию на 14 ноября 2024 года численность населения Грузии составляла 3 миллиона 914 тысяч человек, из которых 2 миллиона 78 тысяч (53 процента) – женщины, а 1 миллион 836 тысяч (47 процентов) – мужчины.

По предварительным данным, на момент проведения переписи, Не менее 93,4% (3 млн 657 тыс.) населения являются гражданами Грузии, а не более 6,6% — гражданами иностранных государств, постоянно проживающими в стране.

Подробные (окончательные) результаты переписи будут опубликованы в июне 2026 года», — говорится в заявлении.


