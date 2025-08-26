В ЕС готовят запрет российским дипломатам свободно передвигаться по Шенгенской зоне

В Евросоюзе рассматривают ограничения на передвижение российских дипломатов по Шенгенской зоне в рамках 19-го пакета санкций, сообщил Politico министр иностранных дел Чехии Ян Липавский. Он отметил, что отсутствие подобного запрета затрудняет отслеживание агентов, которые могут планировать враждебные действия в Европе.



«Точно так же, как Катон Старший (древнеримский политик и писатель. — TMT) постоянно повторял, что Карфаген должен быть разрушен, я буду и дальше предлагать положить конец свободному передвижению российских дипломатов в Шенгенской зоне», — заявил Липавский. Он подчеркнул, что нужно перестать давать «российскому режиму» преимущество, которое тот «использует для содействия диверсионным операциям».



Чехия первой предложила запретить свободно передвигаться по Шенгенской зоне российским дипломатам, которых она назвала «агентами ГРУ и других спецслужб». Это произошло еще в ноябре 2023 года. По ее задумке, перемещение должно ограничиваться пределами принимающей страны.



После серии связанных с Россией диверсионных атак в ряде стран ЕС и Великобритании, а также появления дела о подкупе евродепутатов содружество решило вернуться к рассмотрению инициативы. В июне 2024-го к Чехии присоединились Дания, Эстония, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша и Румыния, главы МИД которых направили письмо с призывом о запрете в адрес председателя внешнеполитического ведомства ЕС. Обращение поддержал и тогдашний генсек НАТО Йенс Столтенберг. Зимой 2025 года чехи также добивались включения этого пункта в 16-й пакет санкций против России.



После начала войны в Украине Евросоюз лишил российских дипломатов привилегированного въезда, обязал их получать визы, а также выслал около 600 таких лиц по обвинению в шпионаже. В итоге соответствующие ограничения на передвижение ввела Польша. По оценкам спецслужб республики, 20% россиян, имеющих дипломатический статус в странах ЕС, являются сотрудниками разведки. То есть в Шенгенской зоне могут свободно перемещаться 400 агентов, заявлял глава МИД Польши Радослав Сикорский. Также уведомительный порядок передвижения российских дипломатов действует в вышедшей из ЕС Великобритании.





