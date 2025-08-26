«Гирчи» выдвинула кандидатом в мэры Тбилиси своего председателя

Партия «Гирчи» представила своего кандидата на пост мэра Тбилиси. На предстоящих 4 октября выборах кандидатом от партии станет лидер политсилы Яго Хвичия.



Как сообщил член «Гирчи» Герман Сабо, решение было принято на внутрипартийных праймериз. Сабо также назвал трёх кандидатов в члены тбилисского городского совета (сакребуло): Дато Панджакидзе, Георгия Гвенетадзе и Эку Ониани.



Хвичия, в свою очередь, заявил, что кандидатом на пост вице-мэра станет Александр Раквиашвили.



Ранее кандидатов на пост мэра Тбилиси представили: «Грузинская мечта» – действующий мэр Каха Каладзе, «Лело» и «Гахария – За Грузию» – Ираклий Купрадзе, а также открыто пророссийская партия «Консерваторы за Грузию» («Альт-инфо») – Зураб Махарадзе.



Местные выборы бойкотируют восемь оппозиционных партий, в том числе «Коалиция за перемены» и «Единство – Национальное движение», которые, согласно официальным данным, заняли второе и третье места на парламентских выборах 2024 года. Эти партии, наряду с «Лело» и «Гахария – за Грузию», тогда заявили о фальсификации голосования.



Местные выборы пройдут без наблюдателей от ОБСЕ/БДИПЧ – «Грузинская мечта» решила не приглашать миссию. Об отказе наблюдать за голосованием также заявили несколько местных наблюдательских организаций.





