Совет экспертов Совета Европы считает целесообразным для Грузии отозвать «Акт о регистрации иностранных агентов»

26.08.2025 21:46





Совет экспертов Совета Европы опубликовал заключение по закону Грузии «Акт о регистрации иностранных агентов» (FARA).



Согласно документу, «предусмотренные актом меры окажут весьма существенное влияние на свободу собраний и ряд других гарантированных прав», соответственно, по мнению Совета экспертов, было бы целесообразно отозвать акт и воздержаться от любых шагов по исполнению его положений.



«Действительно, многие положения, предусмотренные в акте, не отвечают установленным законом требованиям, необходимым для введения каких-либо ограничений на права, гарантированные Европейской конвенцией.



Что еще важнее, существуют серьезные сомнения в том, что принятие хотя бы некоторых положений, предусмотренных в акте, можно считать легитимной целью.



Кроме того, учитывая неизбежный эффект положений акта, которые мешают НПО искать иностранную поддержку для достижения целей, полностью соответствующих европейским стандартам, чрезмерные обязательства по раскрытию персональных данных, неограниченные рамки запросов дополнительной информации, сложную систему ведения учета и чрезмерный характер возможных штрафов, меры, предусмотренные актом, не являются такими, которые можно считать необходимыми в демократическом обществе.



В таких обстоятельствах имплементация акта нанесет серьёзный и неоправданный ущерб гражданскому обществу Грузии, будет не соответствовать широкому спектру обязательств, взятых на себя государством-членом Совета Европы, и, следовательно, совершенно неуместной.



Соответственно, было бы целесообразно отозвать акт и воздержаться от любых шагов по исполнению его положений», - говорится в документе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





