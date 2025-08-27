|
Каладзе обиделся на шутки в соцсетях о «реабилитации» станции метро «Варкетили»
27.08.2025 13:05
Мэр Тбилиси Каха Каладзе обиделся на шутки в соцсетях, взрыв которых произошел после возобновления работы станции метро «Варкетили»
Мэрия открыла станцию метро, которая в очередной раз находится на реконструкции. Пользователей интересовал страшный потолок, похожий на кадры из фильмов-апокалипсисов - он на месте, можно продолжать снимать reels.
В соцсетях это бурно обсуждают и напоминают про метро Стокгольма, где креативно обыграны проложенные в скальных породах тоннели.
Каладзе заявил, что "шуточки совсем не смешные", а на самом деле "политические спекуляции". По его словам, мэрия бросила все силы на сложнейший ремонт станции Варкетили, пока не до визуала, а полностью работы завершатся к концу года.
