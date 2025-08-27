Григол Гегелия: «Грузинская мечта» делает всё для того, чтобы Грузия потеряла членство в Европейском совете

27.08.2025 13:11





Приближается 31 августа, и мы видим, что режим антигрузинской «мечты» ничего не делает для выполнения заключения Европейской комиссии, что необходимо для сохранения безвизового режима, - указанное заявление сегодня на брифинге сделал один из лидеров «Лело – Сильная Грузия» Григол Гегелия.



По его словам, режим «Грузинской мечты» делает всё для того, чтобы в Грузии не было отлаженных институтов, реального мира и настоящего благополучия.



«Еще одно критическое заключение на антинациональную и антиевропейскую политику «Грузинской мечты» – после того, как 51 депутат ПАСЕ призвал управляющий орган Евросовета, комитет министров, к потенциальному пересмотру вопроса членства Грузии, если не будет изменен существующий авторитарный курс, сегодня мы видим, что важное заключение Совета экспертов СЕ открыто говорит о том, что т. н. «Закон об агентах» не соответствует европейскому духу и вступает в противоречие со многими правами, гарантированными Европейской конвенцией по правам человека. Заключение открыто говорит о том, что необходимость и целевая направленность этого закона не ясна и, более того, непонятна. Заключение также говорит о том, что исполнение закона нанесет неоправданный вред гражданскому обществу в Грузии, и не может соответствовать историческим, правовым и моральным обязательствам, взятым на себя страной-членом Совета Европы. В то же время мы видим, что приближается 31 августа, и мы видим, что режим антигрузинской «мечты» ничего не делает для выполнения заключения Европейской комиссии, что необходимо для сохранения безвизового режима. Мы видим, что, «Грузинская мечта» делает всё для того, чтобы Грузия потеряла членство в Европейском совете, делает всё для того, чтобы миллионы граждан Грузии потеряли уникальный комфорт и привилегию безвизового сообщения. Видим, что режим «Грузинской мечты» делает абсолютно всё для того, чтобы в Грузии не было отлаженных институтов, реального мира и настоящего благополучия. Это является самым четким подтверждением того, почему грузинский народ должен выйти и использовать все возможные инструменты, имеющиеся в нашем распоряжении, будь то приближающиеся выборы, протест или вынесение нашего голоса на международную арену для того, чтобы нанести ущерб режиму злоумышленников «Грузинской мечты», ослабить его и нанести ему поражения на всех фронтах без исключения», - заявил Гегелия.





