Неправительственные организации подали иск против Антикоррупционного бюро

27.08.2025 13:30





Неправительственные организации внесли в Тбилисский городской суд иск против Антикоррупционного бюро. В своем иске представители НПО требуют признать недействительным приказ главы Антикоррупционного бюро Раждена Купрашвили от 31 мая сего года, на основании которого в отношении НПО начата процедура дознания.



Как заявил сегодня на совместном брифинге представителей НПО правовой советни «Фонда гражданского общества» Георгий Бурджанадзе, приказом от 31 мая Ражден Купрашвили наделил себя и Антикоррупционное бюро большими полномочиями, чем то определено «Актом регистрации иностранных агентов».



»Он может начать дознание, провести инспектирование, обратиться в суд с запросом о наложении ареста в отношении организаций, которые, по его мнению, не должны быть зарегистрированы в соответствующем реестре. Такие полномочия в Акте о иноагентах не прописаны, и они были приняты без формального законодательного основания.



Указанное влечет за собой нарушение прав организаций, работающих в интересах грузинского народа, так как наши права попираются на основании норм, принятых с нарушением законодательства и Конституции.



Мы требуем от Тбилисского городского суда на основании Общеадминистративного кодекса объявить недействительными некоторые положения приказа от 31 мая 2025 года в связи с их незаконностью», - заявил Бурджанадзе.



Вместе с тем, по оценке неправительственных организация, их требование полностью подтверждает и правовое заключение Специального совета экспертов при СЕ (Conference of INGOs), опубликованное вчера. По словам Бурджанадзе, согласно заключению, »Акт регистрации иноагентов» нарушает свободы на объединение и выражение, право на личную жизнь, в том числе и в связи с тем, что неясные положения, содержащиеся в законе, предусматривают возможность для многократного нарушения прав человека.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





