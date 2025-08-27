Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Леван Саникидзе: Европейская часть Грузии сражается против отряда предателей


27.08.2025   15:17


«Шаг, предпринятый прокуратурой, ясно подтверждает, что власть Иванишвили служит интересам России. Это — цивилизационное противостояние, в котором европейская часть Грузии борется против отряда предателей», — заявил лидер «Единого национального движения» Леван Саникидзе.

Саникидзе прокомментировал арест банковских счетов ряда неправительственных организаций в рамках текущего расследования прокуратуры.

«Мы увидели важнейший сигнал от европейских партнёров: чтобы избежать приостановки визовой либерализации, «Грузинская мечта» должна отменить российский закон и не допустить его вступления в силу. В ответ на это сегодня прокуратура Грузии начала репрессии против неправительственных организаций — именно те действия, против которых вчера прозвучали предупреждения. Это — явное доказательство того, что именно Иванишвили подвергает санкциям четыре миллиона граждан Грузии, лишая нас возможности безвизового передвижения. И это выходит далеко за рамки только визового вопроса. Это — цивилизационное противостояние, в котором европейская часть Грузии сражается против отряда предателей, цель которого — продвижение интересов Российской Федерации, что, по сути, означает окончательное прекращение европейской интеграции Грузии. Мы ни в коем случае не должны этого допустить», — заявил Леван Саникидзе.


