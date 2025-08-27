Стало известно заключение каллиграфической экспертизы изъятой из пиджака Торнике Рижвадзе записки

27.08.2025 16:44





По заявлению адвоката бывшего главы Агентства морского транспорта Алекси Ахвледиани – Лали Апциаури, каллиграфической экспертизой было установлено, что записка, изъятая из пиджака бывшего главы Аджарской автономной республики Торнике Рижвадзе, принадлежит последнему.



По словам адвоката, указанное заключение Национального бюро экспертизы имени Левана Самхараули было передано ей несколько дней назад.



На судебном процессе Апциаури намерена выступить с ходатайством о прекращении уголовного дела в отношении её подзащитного.



«Заключением экспертизы подтверждено, что записка написана господином Рижвадзе, что важно. Несколько дней назад вместе с материалами в процессе обмена доказательствами мне было передано и указанное заключение экспертизы.



Вы называете это беседкой, но это беседка является закрытой, в ней закрывается дверь, открытого пространства в ней нет. Он всего лишь на несколько минут оставил в ней свою сумку, в которой находилось огнестрельное оружие – зашел в ванную комнату помыть руки, он бы не взял с собой эту сумку туда, вы, наверное, согласитесь со мной. Если это может быть сочтено как халатное хранение оружия, это мы обсудим при рассмотрении дела по существу.



Я требую прекращения дела.



До настоящего этапа господин Рижвадзе так и не допрошен. В деле лежат документы о том, что его допрос откладывается в связи с состоянием здоровья», - заявила адвоката.



По данным следствия, Рижвадзе пытался покончить с собой, использовав оружие, принадлежавшее директору Агентства морского транспорта Александру Ахвледиани, которому предъявлено обвинение по статье 238 – небрежное хранение оружия. Тбилисский городской суд отпустил его под залог в 30 тысяч лари. На заседании Ахвледиани заявил, что намерен сотрудничать со следствием.



В настоящее время Рижвадзе проходит курс лечения в Турции.











