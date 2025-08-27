|
Фридрих Мерц: Самой большой угрозой для свободы, мира и стабильности в Европе по-прежнему остается Россия
27.08.2025 18:07
Самой большой угрозой для безопасности Европы является Россия, - указанное заявление на пресс-конференции, состоявшейся после заседания кабинета министров правительства Германии, сделал канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
По словам канцлера, сегодня у него и министра обороны Германии Бориса Писториуса состоялась встреча с главой европейского командования США Алексусом Гринкевичем.
«Его отчет о сложившейся ситуации был очевидным. Самой большой угрозой для свободы, мира и стабильности в Европе по-прежнему остается Россия », - заявил Мерц.
Напомним, что сегодня с целью наращивания числа военнослужащих кабинет министров правительства Германии принял законопроект о добровольной военной службе.
Как заявил министр обороны Германии Борис Писториус, «обязательным увеличение бундесвера страны сделал агрессивная позиция Россия»».
Законопроект, если его поддержит парламент, вступит в силу с января 2026 года.
