Посол Грузии в США Тамар Талиашвили приняла участие во встрече Организации американских государств

27.08.2025 19:22





Посол Грузии в США Тамар Талиашвили приняла участие во встрече Организации американских государств (OEA/OAS).



Как сообщает МИД Грузии, новоизбранный генеральный секретарь организации Альберт Рамдин ознакомил участников встречи со стратегическими приоритетами на 2025–2030 годы, включая вопросы многомерной безопасности, интегрированного развития, укрепления демократии и прав человека.



«К участникам встречи обратилась посол Грузии в США, которая отметила, что сотрудничество с американскими государствами является одним из приоритетов внешней политики Грузии. Тамар Талиашвили подчеркнула роль и значение Организации американских государств в развитии и укреплении отношений в этом направлении. Она поздравила Альберта Рамдина с избранием на пост генерального секретаря и пожелала ему успехов в дальнейшей деятельности. Примечательно, что Тамар Талиашвили вручила генеральному секретарю ноту об аккредитации на статус постоянного наблюдателя в организации», — говорится в сообщении МИД.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





