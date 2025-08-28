Сенатор Джин Шахин: Предоставление юридической помощи митингующим, задержанным «Грузинской мечтой», не преступление

Предоставление юридической помощи митингующим, задержанным правительством «Грузинской мечты», не преступление. Это и не «саботаж против государства», - так американский сенатор Джин Шахин откликнулась на замораживание счетов 7 неправительственных организаций и возбуждение уголовных дел по обвинению в «саботаже».



«Я продолжаю поддерживать грузинский народ и членов гражданского общества, которые пытаются сохранить демократию Грузии», - написала Джин Шахин.



Для справки, Тбилисский городской суд удовлетворил ходатайство прокуратуры Грузии о наложении ареста на банковские счета Н(Н)ЮЛ «Фонд гражданского общества", Н(Н)ЮЛ «Международное общество справедливых выборов и демократии" , Н(Н)ЮЛ «Институт развития свободы демократии", Н(Н)ЮЛ «Защитники демократии" , Н(Н)ЮЛ «Демократическая инициатива Грузии" , Н(Н)ЮЛ «Сапари" , Н(Н)ЮЛ «Центр социальной справедливости". Указанную информацию распространяет сама прокуратура Грузии.



Дело касается следствия по факту мобилизации финансов на саботаж, попытку саботажа при отягчающих обстоятельствах, помощь во вражеской деятельности зарубежной организации, организации, находящейся под контролем из-за рубежа, и деятельность, направленную против конституционного порядка и основ национальной безопасности Грузии.





